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«Торнадо-С» разносит позиции ВСУ (ВИДЕО)

«Торнадо-С» разносит позиции ВСУ (ВИДЕО)

Расчёты РСЗО «Торнадо-С» Западной группировки войск наносят удары по позициям украинских боевиков. Боеприпасы таких систем получают индивидуальное полетное задание, а для нанесения точных ударов используют возможности навигационной системы ГЛОНАСС.

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