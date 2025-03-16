Евросоюз потребовал от России принять перемирие на условиях Зеленского После того, как Украина и США провели переговоры в Саудовской Аравии, лидеры ЕС призвали Россию отказаться от своих условий и принять заявленное предложение о 30-дневном перемирии.
Европа выдвинула новый ультиматум Путину: Смеяться разрешается
Комментарии
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Андрей Равдин
У прибалтийских "тигров" пускай требуют.
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8 час.
Alex Nемо
А c них акромя засранных порток есть что требовать?
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8 час.
Надежда Петракова
Ни шагу назад! И ни на какие условиях Запада не вестись! Только вперед! Европу на место! А Украину -далеко и надолго погнать((((в шею💯
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7 час.
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