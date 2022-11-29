Бензема вряд ли сыграет за Францию на ЧМ-2022, хоть он и есть в заявке

Карим Бензема вряд ли вернется в расположение сборной Франции на ЧМ-2022. Ранее стало известно, что у форварда «Реала» еще есть шансы сыграть на чемпионате мира, так как вместо него в сборную никого не вызвали.
Популярные статьи
- Министр внутренних дел Германии с повязкой One Love пришла на матч с Японией. Она сидит рядом с Инфантино
- Сибскана о Германии: «Вместо футбола решили чьи-то права позащищать. Кайф, что японцы им заткнули ##########»
- «Верим в ваш успех, братья!» Сборная России пожелала Сербии удачи перед стартом на ЧМ-2022
Свежие комментарии