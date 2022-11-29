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Бензема вряд ли сыграет за Францию на ЧМ-2022, хоть он и есть в заявке

Карим Бензема вряд ли вернется в расположение сборной Франции на ЧМ-2022. Ранее стало известно, что у форварда «Реала» еще есть шансы сыграть на чемпионате мира, так как вместо него в сборную никого не вызвали.

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