Почему крыло с изменяемой стреловидностью выжило именно на больших самолётах Ту-22М и Ту-160 — от опы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- СТ Зеленский: Трамп ...
- Купянск снова наш...
- Кравченко сообщил...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым