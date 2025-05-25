Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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Бригада ВСУ срочно ищет тату-мастера для «бытового обслуживания» военных

Бригада ВСУ срочно ищет тату-мастера для «бытового обслуживания» военных

63-я отдельная механизированная бригада (ОМБр) ВСУ, величающая себя «Стальными львами», разместила в соцсетях объявление о поиске для «бытового обслуживания личного состава» парикмахера, тату-мастера и массажиста, сообщает «Страна.

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