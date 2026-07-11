В Тынде тестируют диагностику тепловозных двигателей по капле масла

На Байкало-Амурской магистрали в сервисном депо «Тында-Северная» проходит опытную эксплуатацию уникальная технология СВЧ-плазменной спектрометрии, позволяющая оценить состояние тепловозного двигателя по одному миллилитру смазочного масла с достоверностью до 90%.
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