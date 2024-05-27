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Переход Байдена через Альпы отменяется

Переход Байдена через Альпы отменяется

Автор: Петр Акопов  Байден предпочел Джорджа Клуни Владимиру Зеленскому — за три недели до «саммита мира» в Швейцарии появилась информация, что президент США в середине июня вместо альпийской республики поедет в Калифорнию.

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