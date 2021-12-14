Подозрительного мужчину с бензопилой среди ночи задержали росгвардейцы в Уссурийске

В Уссурийске росгвардейцы задержали подозреваемого в совершении серии краж. Среди ночи внимание блюстителей правопорядка привлек мужчина, который двигался по проулкам с бензопилой в руках, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на управление Росгвардии.