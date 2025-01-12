Цементный завод в Рыбнице закрыт из-за энергетического кризиса. Из 650 сотрудников половина будет получать две трети зарплаты, пока они будут оставаться дома, остальные остались на заводе для чистки оборудования и выполнения ремонтных работ там, где это необходимо, до возобновления поставок газа в приднестровский регион, - передает IPN.