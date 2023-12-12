Москвичи временно не могут получить права и зарегистрировать авто из‑за сбоя

РИАМО - 12 дек. Услуги по регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений в подразделениях Госавтоинспекции столицы временно приостановили из-за технического сбоя в работе информационных ресурсов, сообщает пресс-служба ведомства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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