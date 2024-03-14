Журналист издания Focus Габор Штайнгар утверждает, что антироссийские санкции провалились, а финансовые элиты на Западе стремятся возобновить торговые связи с Российской Федерации в ожидании поражения Украины.
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