Качиньский сообщил об увеличении численности ВС Польши до 400 тысяч военнослужащих

Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press Численность ВС Польши будет увеличена более чем в два раза — с нынешних 150 тысяч до 400 тысяч военнослужащих, заявил глава правящей партии страны «Право и справедливость» Ярослав Качиньский.