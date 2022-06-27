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Качиньский сообщил об увеличении численности ВС Польши до 400 тысяч военнослужащих

Качиньский сообщил об увеличении численности ВС Польши до 400 тысяч военнослужащих

Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press Численность ВС Польши будет увеличена более чем в два раза — с нынешних 150 тысяч до 400 тысяч военнослужащих, заявил глава правящей партии страны «Право и справедливость» Ярослав Качиньский.

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