В Запорожской области могут возобновить производство «Запорожцев»

Об этом заявил председатель ЗакСобрания Запорожской области Виктор Емельяненко.фото: wikipedia.orgПосле освобождения города Запорожье, где находится ЗАЗ, стоит возобновить производство автомобилей «Запорожец» под тем же или новым названием.
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