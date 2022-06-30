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Депутат бундестага Шмидт заявил, что санкции против России ударили по бизнесу в ФРГ

Депутат бундестага Шмидт заявил, что санкции против России ударили по бизнесу в ФРГ

Антироссийские санкции вредят в первую очередь немецкому бизнесу и простым людям из-за роста цен на продукты и ухудшения качества жизни, заявил депутат бундестага и уполномоченный фракции «Альтернатива для Германии» российским немцам Евгений Шмидт.

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