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Россия не встает на колени перед чернокожими. И на западе нас осуждают

Россия не встает на колени перед чернокожими. И на западе нас осуждают

Фото взято из открытых источников Движение за права чернокожих гордо шагает по миру. Не проходит и дня, чтобы тема БЛМ не мелькала в мировых СМИ.

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ирина Северова северова (гуляева)
У нас в 1861 году отменили крепостное право. Кто перед кем на колени должен вставать ?
Надежда Новопашина
Всё детство и юность ревели над "Хижиной дяди Тома" и боролись за свободу Анджелы Девис! Так нам за что на колени-то вставать? В знак солидарности с западом-помойкой и хабалкой- америкой - вечными колонизаторами? Не дождётесь! Сами стойте!
карюкалов вячеслав
Но, как говорится-семья не без уродов.

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