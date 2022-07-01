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«Известия» сообщают, что россиянам спишут более трех миллиардов рублей долгов в рамках процедуры внесудебного банкротства

«Известия» сообщают, что россиянам спишут более трех миллиардов рублей долгов в рамках процедуры внесудебного банкротства

Первый замминистра экономического развития РФ Илья Торосов заявил, что сумма списания долгов граждан страны по кредитам в рамках процедуры внесудебного банкротства составит более трех миллиардов рублей.

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