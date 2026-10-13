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В областной больнице Нижнего Тагила 91-летней пациентке спасли ногу после второго перелома за год

В областной больнице Нижнего Тагила 91-летней пациентке спасли ногу после второго перелома за год

Врачи Нижнетагильской областной больницы провели 91-летней женщине сложную операцию после второго за год перелома бедра.

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