Австриец Баумгартнер забил самый быстрый гол в истории матчей сборных

23 марта сборная Австрии обыграла в товарищеском матче Словакию со счетом 2:0. Полузащитник сборной Австрии Кристоф Баумгартнер открыл счет на шестой секунде матча и стал автором самого быстрого гола в истории сборных команд.
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