В День физкультурника жители Савёловского поиграют в теннис, волейбол, футбол и регби

Уже в эти выходные, 8 и 9 августа, Москва превратится в огромный фитнес-клуб под открытым небом. В рамках проекта «Лето в Москве» город отметит День физкультурника с размахом: вас ждут сотни бесплатных тренировок, где каждый — от новичка до профи — найдет что-то для себя.