В Подмосковье столкнулись автобус и поезд

Инцидент случился возле поселка Новая Ольховка Наро-Фоминского городского округа.По предварительным данным, водитель автобуса нарушил ПДД и выехал на пути перед приближающимся маневровым локомотивом с порожними грузовыми вагонами.
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