В Сети появилось видео нестандартного применения бойцами ВС РФ дрона против ВСУ

Российские военнослужащие в ходе спецоперации активно используют беспилотники против ВСУ. В Сети появилось видео нестандартного применения коптера с взрывчаткой для ликвидации украинских националистов.
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