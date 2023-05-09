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В Сети появилось видео нестандартного применения бойцами ВС РФ дрона против ВСУ

В Сети появилось видео нестандартного применения бойцами ВС РФ дрона против ВСУ

Российские военнослужащие в ходе спецоперации активно используют беспилотники против ВСУ. В Сети появилось видео нестандартного применения коптера с взрывчаткой для ликвидации украинских националистов.

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