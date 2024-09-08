Пять фраз, после которых инспектор ГАИ потеряет интерес к водителю

Инспектор ГАИ, фото: njcar.ru Столкновение с инспектором ГАИ может оказаться довольно неприятным событием для любого водителя, но правильные слова и поведение способны снизить уровень напряжённости и помочь избежать штрафов.
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