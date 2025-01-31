Росс Ульбрихт потерял $12 000 000 из-за ошибки с ликвидностью мем-токена

Недавно освобожденный Росс Ульбрихт, основатель известной даркнет-площадки Silk Road, столкнулся с серьезной финансовой проблемой, потеряв $12 000 000 при попытке добавить ликвидность для мемкоина ROSS на платформе Raydium.
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