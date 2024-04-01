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В Крыму гаишники тормозят мотоциклистов «чисто поговорить»

В Крыму гаишники тормозят мотоциклистов «чисто поговорить»

С владельцами двухколесных транспортных средств проводят профилактические беседы. О проведении рейдовых мероприятий по профилактики аварийности с участием мототранспорта рассказали в региональном отделении ГИБДД.

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