Спасатель пляжа Хрустальный рассказал об опасениях отдыхающих

Спасатель с пляжа Хрустальный в центре Севастополя рассказал , что после трагических событий, произошедших на другом пляже города в прошлые выходные, когда его атаковали ракетой ВСУ, количество посетителей на их пляже уменьшилось.
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