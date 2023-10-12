Лавров вступил в тяжёлый диалог с Палестиной: На кону – жизни русских

Лаврову бы лучше подумать о жизни коренного народа России, а не о разбежавшихся по миру.

лл

лина любимцева

Да, переговоры будут трудные. Тем более, там ни связи, ни контактов, ни электричества НЕТ!! С кем разговаривать и с кем договариваться?... И почему Лавров должен этим заниматься?!!