К сожалению, в плен к повстанцам действительно попали российские граждане. И об этом стало известно по линии дипломатического ведомства, там уже ведутся соответствующие переговоры.
Лавров вступил в тяжёлый диалог с Палестиной: На кону – жизни русских
Комментарии
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Николай Клименко
Иудеев пускай защищает Израиль.....мы не причём
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2 час.
юф
юра федулов
Лаврову бы лучше подумать о жизни коренного народа России, а не о разбежавшихся по миру.
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1 час.
лл
лина любимцева
Да, переговоры будут трудные. Тем более, там ни связи, ни контактов, ни электричества НЕТ!! С кем разговаривать и с кем договариваться?... И почему Лавров должен этим заниматься?!!
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43 мин.
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