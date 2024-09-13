«На сборы будет 15 минут». Чем заполнить тревожный чемоданчик на случай атаки или катаклизма

В России растет число поисковых запросов о «тревожном чемоданчике» – так называют набор предметов первой необходимости, которые стоит взять с собой при эвакуации в случае вражеской атаки, ожидаемых природных катаклизмов и так далее.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии