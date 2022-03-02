«Тоттенхэм» впервые вылетел из Кубка после поражения от клуба из низшей лиги в дополнительное время

«Тоттенхэм» уступил «Мидлсбро» (0:1 доп. вр.) в 1/8 финала Кубка Англии. «Шпоры» впервые в истории вылетели из национального кубкового турнира после поражения от клуба из низшего дивизиона в дополнительное время.
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