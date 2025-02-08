Биткоин отстал от золота

В 2024 году биткоин превзошел большинство классов активов, однако теперь он оказался под давлением. Возвращение Дональда Трампа в Белый дом и возросшая геополитическая нестабильность спровоцировали ажиотаж вокруг безопасных инвестиций, к которым криптовалюты не относятся.
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