Вечеринка «Колбасный Цех»

«Колбасный Цех» — легендарная вечеринка, которая прошла огромный путь за 20 лет, объединяя ценителей супер-подвижной электронной музыки и лазерных шоу, готовых выдать максимум расколбаса на единицу времени.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии