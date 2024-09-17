Театр абсурда
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Театр абсурда

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Полмиллиона на семью мигранта за наш счёт. Доводы лоббистов разбиваются простым подсчётом

Полмиллиона на семью мигранта за наш счёт. Доводы лоббистов разбиваются простым подсчётом

Доводы лоббистов о пользе и дешевизне миграционного притока в страну разбиваются простым подсчётом, во сколько на самом деле обходится бюджету семья мигрантов.

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