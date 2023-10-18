Жители поселков Карелии жалуются на отсутствие уличного освещения

Лоухи, Кестеньга, Хюмпеля, Туокслахти, Мюллюкюля – это только малая часть поселений республики, где на улицах темно В Карелии начинается самое мрачное время года: снега еще нет, а световой день стремительно сокращается.
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