Аренда бьет рекорды

Аренда жилья резко подорожала. Катализатором стали заградительные ставки по ипотеке, возврат сотрудников с «удаленки» в офисы и быстрый рост внутреннего туризмаОЛЕГ ЕЛКОВ/ТАСС Стоимость аренды однокомнатной квартиры в Москве начинается от 50–55 тыс.