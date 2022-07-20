Шойгу дал указание группировке «Запад» уничтожать беспилотники на границе с РФ

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку войск «Запад», участвующую в специальной военной операции по защите Донбасса, и дал указания по уничтожению беспилотников над приграничными с Россией районами.
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку войск «Запад», участвующую в специальной военной операции по защите Донбасса, и дал указания по уничтожению беспилотников над приграничными с Россией районами.
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