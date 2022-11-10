В объединении Восточного военного округа проведен единый день РХБ защиты

Кроме того, личный состав объединения ВВО выполнял нормативы по одеванию противогазов и общевойсковых защитных костюмов, отрабатывал действия при преодолении зараженных участков местности.
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