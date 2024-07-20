Писать письма стало проще (и безопаснее): знакомьтесь, Proton Scribe

В мире, где искусственный интеллект все больше проникает в нашу жизнь, компания Proton, известная своими приложениями, нацеленными на защиту конфиденциальности, представила новый инструмент - Proton Scribe.
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