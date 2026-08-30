Непал: 734 человека погибли и 2498 человек остаются пропавшими без вести, в том числе 517 иностранных граждан, в округах Расува, Нувакот, Дхадинг и Читван провинции Багмати, округах Горкха, Танахун и Навалпур (восток Навалпараси) в провинции Гандаки и западном округе Навалпараси в провинции Лумбини по состоянию на послеобеденные часы из-за ливневых наводнений и оползней.