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Царьград

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Ученые раскрыли, почему печень не восстанавливается, даже если бросить пить

Ученые раскрыли, почему печень не восстанавливается, даже если бросить пить

Даже при отказе от спиртного клетки органа могут застревать в промежуточной фазе.Ученые из нескольких американских университетов выяснили, почему у любителей выпить печень со временем перестает восстанавливаться.

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