Пропаганда однополых отношений под запретом

Фото: ИнтерфаксВ Приднестровье начнут штрафовать за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Правительство уже разработало соответствующий пакет законопроектов, которые призваны внести поправки в целый ряд законодательных актов.
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