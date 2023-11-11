Новости Хард- Рока этой недели

Послушайте, мы все знаем, что сейчас снова в моде ню-метал, но даже не могли до конца поверить в это, когда суперзвезда хип-хопа Меган Тее Стэллион (Megan Thee Stallion у которой в настоящее время 22,5 миллиона ежемесячных слушателей на Spotify) объединилась с восходящими звездами метала Spiritbox (2,2 миллиона слушателей) для рок-ремикса на песню Cobra.