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Новости Хард- Рока этой недели

Новости Хард- Рока этой недели

Послушайте, мы все знаем, что сейчас снова в моде ню-метал, но даже не могли до конца поверить в это, когда суперзвезда хип-хопа Меган Тее Стэллион (Megan Thee Stallion у которой в настоящее время 22,5 миллиона ежемесячных слушателей на Spotify) объединилась с восходящими звездами метала Spiritbox (2,2 миллиона слушателей) для рок-ремикса на песню Cobra.

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