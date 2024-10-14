Во время «Недели чистоты» нейросеть «Городовой» обнаружила 37 посторонних граффити на фасадах нежилых зданий в Петербурге

Владельцы не устраняли эти нарушения как минимум в течение нескольких недель В рамках «Недели чистоты» система нейросетевой видеоаналитики «Городовой» обнаружила 37 посторонних граффити на фасадах нежилых зданий.
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