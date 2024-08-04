Всегда говорил: логика – что дышло, куда повернул, туда и вышло. В этом смысле считаю правильным, что такой предмет в несколько попыток окончательно выпилили из школьной (и не только) программы, потому как никакой пользы, окромя вреда.
Как логично посрамить критиков открытия ОИ в Париже
Комментарии
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Лорена Лагью
Много шума из ничего,и статья ни о чем
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1 д.
лл
лина любимцева
У наших геополитических противников одна логика: РАЗВАЛИТЬ РОССИЮ...Так что, вот такое "дышло"... что не вышло...
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1 д.
Natalija Osminina
Логика, но иезуитская))
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1 д.
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