AP: госсекретарь США Блинкен прибыл с необъявленной миссией в Киев

Вашингтон продемонстрирует приверженность обороне и долгосрочной безопасности Украины Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев с необъявленным визитом, чтобы подчеркнуть приверженность администрации американского лидера Джо Байдена обороне и долгосрочной безопасности Украины, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс, ссылаясь на американских чиновников.