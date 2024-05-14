AP: госсекретарь США Блинкен прибыл с необъявленной миссией в Киев

Вашингтон продемонстрирует приверженность обороне и долгосрочной безопасности Украины Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев с необъявленным визитом, чтобы подчеркнуть приверженность администрации американского лидера Джо Байдена обороне и долгосрочной безопасности Украины, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс, ссылаясь на американских чиновников.
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