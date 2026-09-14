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Четверо детей, три брака: как первая жена помогала Александру Пашкову, а третья — подпортила репутацию

Четверо детей, три брака: как первая жена помогала Александру Пашкову, а третья — подпортила репутацию

46-летний Александр Пашков знаком зрителям по десяткам ролей — в первую очередь по сериалу «За первого встречного», где его партнёршей была Равшана Куркова.

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