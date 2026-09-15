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Диктору Игорю Кириллову установили памятник на Новодевичьем кладбище

Диктору Игорю Кириллову установили памятник на Новодевичьем кладбище

Памятник диктору Игорю Кириллову открыли 14 сентября на Новодевичьем кладбище в Москве. Кадрами поделился источник 5-tv.

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