Многодетным матерям предложили дать право уходить на пенсию досрочно

Многодетным матерям предложили дать право на досрочную пенсию. Внесение в Госдуму соответствующих поправок анонсировал 20 мая в соцсетях глава Комитета Госдуму по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
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