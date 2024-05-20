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Парламентская газета

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Многодетным матерям предложили дать право уходить на пенсию досрочно

Многодетным матерям предложили дать право уходить на пенсию досрочно

Многодетным матерям предложили дать право на досрочную пенсию. Внесение в Госдуму соответствующих поправок анонсировал 20 мая в соцсетях глава Комитета Госдуму по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

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