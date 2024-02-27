Цеков: Макрон сделал шаг к развязыванию мировой войны высказываниями о России

Сенатор от Республики Крым Сергей Цеков заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон сделал серьезный шаг к развязыванию мировой войны словами о создании ЕС коалиции по поставкам дальнобойного оружия Украине.
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