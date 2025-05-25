Консул Японии побывал в Чите на месте захоронения японских солдат

Консул Японии побывал в Чите, чтобы прийти на место захоронения японских солдат.В Telegram-канале «Восточное время» сообщили, что генеральный консул Японии в Хабаровске Навагути Есиясу и вице-консул Миямото Таити посетили Читу и побывали на месте захоронения японских солдат.