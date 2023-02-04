Наш потерянный мир

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Депутат Саралиев опубликовал кадры возвращения 63 военнослужащих РФ из украинского плена

Депутат Саралиев опубликовал кадры возвращения 63 военнослужащих РФ из украинского плена

Депутат Государственной Думы, представитель парламентской координационной группы по вопросам специальной военной операции Шамсаил Саралиев опубликовал видео с возращением 63 российских военнослужащих с территории, подконтрольной киевскому режиму.

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