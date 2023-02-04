Депутат Саралиев опубликовал кадры возвращения 63 военнослужащих РФ из украинского плена

Депутат Государственной Думы, представитель парламентской координационной группы по вопросам специальной военной операции Шамсаил Саралиев опубликовал видео с возращением 63 российских военнослужащих с территории, подконтрольной киевскому режиму.
Депутат Государственной Думы, представитель парламентской координационной группы по вопросам специальной военной операции Шамсаил Саралиев опубликовал видео с возращением 63 российских военнослужащих с территории, подконтрольной киевскому режиму.
Свежие комментарии