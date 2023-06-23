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Ветеран ВМС США Пособец считает, что Байден несколько дней скрывал гибель "Титана"

Ветеран ВМС США Пособец считает, что Байден несколько дней скрывал гибель "Титана"

Ветеран американского флота Джек Пособец в соцсетях обвинил президента США Джо Байдена в замалчивании гибели экипажа "Титана" - по мнению бывшего офицера военно-морской разведки, Белый дом знал о гибели батискафа как минимум с воскресенья, 18 июня.

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